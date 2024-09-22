Песков: на Западе остаются «трезвые головы», понимающие значение слов Путина

Среди западных политиков остаются «трезвые головы», которые понимают значение слов российского лидера Владимира Путина относительно возможного разрешения Киеву дальнобойного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат», — подчеркнул Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого размещён в Telegram-канале журналиста.

Ранее Путин заявил, что санкционирование Западом ударов вглубь территории России станет прямым вступлением НАТО в конфликт на Украине, что изменит его суть.