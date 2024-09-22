Песков прокомментировал поддержку ЕС настроя Столтенберга

Мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь России, разделяют многие в Европе, и это вызывает сожаление. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". Соответствующий фрагмент опубликован в Telegram-канале "Вести".

"К сожалению, я думаю, что его (Йенса Столтенберга - прим. ТАСС) настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться", - сказал Песков.