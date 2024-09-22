Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

"Примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. В России вас знают как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства между нашими странами. Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе", - приводит агентство слова российского лидера.

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Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

Сердару Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.