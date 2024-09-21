Разрешить украинский конфликт без учета интересов России невозможно, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на слова президента Владимира Зеленского о проведении второго саммита по Украине с участием России. Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте ведомства.

Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно. Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война. Подтверждением тому являются бандитское вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России дальнобойным натовским оружием, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что намерения Зеленского являются продолжением террора против россиян. Представитель МИД указала, что с «террористами» Москва разговаривать не будет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что начал подготовку плана для переговоров с Россией. Политик уточнил, что три пункта документа уже завершены. По словам Зеленского, полностью план будет готов к началу ноября.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в свою очередь выразил мнение, что украинский конфликт вряд ли удастся завершить до конца 2024 года. По его словам, вероятнее всего, процесс урегулирования начнется весной 2025 года.