Татьяна Москалькова назвала террором действия США против RT

Уполномоченный по правам человека заявила, что действия американских властей следует квалифицировать как ущемление свободы массовой информации.

Омбудсмен рассказала о заявлении Freedom of the Press Foundation, который потребовал от администрации Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против RT в скрытых информационных операциях и военных закупках. Общественности не было предоставлено «ни единого доказательства», сказано в Telegram-канале Москольковой.

RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень Минфина США 13 сентября. В чёрном списке оказались телеведущий Дмитрий Киселёв и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко.

Госдеп заявил, что Russia Today занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку. В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ «граничащими с безумием».