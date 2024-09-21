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Татьяна Москалькова назвала террором действия США против RT

Уполномоченный по правам человека заявила, что действия американских властей следует квалифицировать как ущемление свободы массовой информации.

Татьяна Москалькова назвала террором действия США против RT
© РИА Новости

Омбудсмен рассказала о заявлении Freedom of the Press Foundation, который потребовал от администрации Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против RT в скрытых информационных операциях и военных закупках. Общественности не было предоставлено «ни единого доказательства», сказано в Telegram-канале Москольковой.

RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень Минфина США 13 сентября. В чёрном списке оказались телеведущий Дмитрий Киселёв и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко.

Госдеп заявил, что Russia Today занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку. В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ «граничащими с безумием».

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