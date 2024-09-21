В странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как мусору, от них желают побыстрее избавиться, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплату пособий беженцам из Украины. По его мнению, такая мера простимулирует мужчин призывного возраста к возвращению на Украину.

«Вполне типичное отношение польского пана к украинцам — как к быдлу, к человеческому мусору, которому не место в европейском доме, который должен сжигаться на фронте за европейские интересы», — подчеркнул Константинов.

Политик отметил, что такое же отношение к своим «подданным» выказывает и Владимир Зеленский. Он добавил, что против таких «кровопийц-эксплуататоров» народ некогда восстал под руководством гетмана Богдана Хмельницкого.

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Константинов пояснил, что представители западных стран ведут себя на исконно русской территории, попавшей под их власть, даже не как в колонии, а как на временно оккупированной территории — предельно цинично и беспощадно.