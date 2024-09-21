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Константинов: в ЕС к украинским беженцам относятся как к мусору

В странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как мусору, от них желают побыстрее избавиться, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом пишет РИА «Новости».

В Крыму оценили отношение ЕС к украинским беженцам
© globallookpress.com

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплату пособий беженцам из Украины. По его мнению, такая мера простимулирует мужчин призывного возраста к возвращению на Украину.

«Вполне типичное отношение польского пана к украинцам — как к быдлу, к человеческому мусору, которому не место в европейском доме, который должен сжигаться на фронте за европейские интересы», — подчеркнул Константинов.

Политик отметил, что такое же отношение к своим «подданным» выказывает и Владимир Зеленский. Он добавил, что против таких «кровопийц-эксплуататоров» народ некогда восстал под руководством гетмана Богдана Хмельницкого.

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Константинов пояснил, что представители западных стран ведут себя на исконно русской территории, попавшей под их власть, даже не как в колонии, а как на временно оккупированной территории — предельно цинично и беспощадно.

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