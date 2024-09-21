Первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru заявил, что бойцы ВСУ сражаются за интересы Запада во главе с США и НАТО и это вызывает изумление. По его мнению, украинские военнослужащие должны осознавать, что они русские и перестать отстаивать чуждые им цели.

Чем больше будет понимание у народа Украины, что нужно договариваться и дружить с Россией, жить в мире и согласии, тем выше шансов жить нормальной жизнью, — объяснил Цеков.

Замглавы крымского госсовета уточнил, что сдача бойцов ВСУ в плен и оставление позиций не вызывает удивления и вопросов. По его словам, украинские солдаты начинают осознавать, что не готовы жертвовать своими жизнями. Это понимание становится все более явным, считает политик.

Цеков также подчеркнул, что украинцы еще в 1991 году вместо стремления к миру с Россией выбрали путь конфронтации и продолжают следовать ему до настоящего времени.

Чем больше будет понимание у народа Украины, что нужно договариваться и дружить с Россией, жить в мире и согласии, тем выше шансов жить нормальной жизнью, — добавил он.

По мнению Цекова, главная причина плачевного состояния Украины сегодня заключается в том, что страна выбрала путь войны с Россией. Он считает, что события 2022 года стали результатом многолетней «русоненавистнической» и антироссийской политики.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Москве нужно готовиться ответить на преступные призывы Запада бить вглубь России. Он напомнил об уничтожении советскими спецслужбами украинского националиста Степана Бандеры и высланного из СССР Льва Троцкого.