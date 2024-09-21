Путин подчеркнул важность развития отношений РФ и Армении

Президент России Владимир Путин по случаю Дня независимости направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну и отметил важность дальнейшего развития армяно-российских отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов, а всем гражданам Армении счастья и процветания", - отметил российский лидер.

Как сообщает пресс-служба, Пашиняна также поздравил глава правительства РФ Михаил Мишустин, выразив убеждение, что "расширение многопланового двустороннего сотрудничества и конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Армения".