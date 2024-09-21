Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Украины прекратить истерику вокруг статуса полуострова. Он напомнил, что в этом вопросе точка была поставлена в 2014 году, пишет РИА «Новости».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Внешнеполитическое ведомство Украины заявило в ответ, что «территориальная целостность» не может быть предметом обсуждения или компромиссов.

«Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией», — подчеркнул Константинов.

Политик отметил, что для Украины обладание Крымом никогда не имело ни малейшего значения. Он уточнил, что полуостров был нужен Киеву лишь для того, чтобы «дразнить Москву и торговаться с ней».

Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Подавляющее число избирателей (96,77% в Крыму в целом и 95,6% в Севастополе) высказались за вхождение в состав России.