Володин заявил, что Европа давно борется с традиционными ценностями

Европейские страны давно борются с традиционными религиями, которые отстаивают истинные ценности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Борьба с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, началась в Европе давно. Христианство, ислам и иудаизм категорически не поддерживают все то, что агрессивно тиражируется и навязывается на Западе. Речь идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смене пола, однополых браках, педофилии", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Володин заявил, что "власть в Европе захватили суррогаты".

"Мужчины, изменившие свой пол, но так и не ставшие женщинами, а всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, "побеждая в неравном бою" настоящих женщин. В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры проходят в парламенты", - отметил спикер российского парламента.

По его словам, европейские политики делают все для разрушения духовно-нравственных основ общества в своих странах, упрощая для себя управление и манипулирование этими обществами.

Он также обратил внимание на эпизод с дисквалификацией сербского дзюдоиста Неманью Майдова Международной федерацией дзюдо из-за того, что 18 сентября перед боем на Олимпиаде в Париже он перекрестился.