Лавров напомнил союзникам Киева о наличии у России серьезного оружия

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил западных союзников киевского режима о наличии у России оружия, применение которого грозит им серьезными последствиями.

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«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, применение которых будет иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима», - заявил Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что боевая техника находится в состоянии полной готовности, пишет «360».

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Ранее Владимир Путин предупредил западных кураторов Киева о том, что разрешение бить по территории России дальнобойными ракетами будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. Если такое решение будет принято, то это изменит всю его суть, предупредил российский лидер. В этом случае, Москва будет принимать решения, исходя из угроз, которые перед ней будут создаваться.

Предупреждения Путина, походе, услышали в Париже. Один из дипломатов выразил обеспокоенность и призвал сделать все возможное, чтобы не допустить Третей мировой войны.