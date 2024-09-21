Небензя раскритиковал политические шаги США и их союзников

Происходящее в Ливане выводит эскалацию в ближневосточном регионе в новое, высокотехнологическое измерение. С таким заявлением в ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

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«То, что на днях произошло в Ливане и Сирии, выводит эскалацию на Ближнем Востоке в новое, высокотехнологическое измерение. Это крайне опасный поворот», - предупредил Небензя.

Названа причина взрыва Израилем пейджеров «Хезболлы» в Ливане

По его словам, взрывы пейджеров и радиостанций в Бейруте стали первым масштабным терактом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Ранее Небензя заявил, что организаторы кибератаки в Ливане стремятся спровоцировать «новую большую ближневосточную войну».

Напомним, в минувшие вторник и среду в разных регионах Ливана произошла детонация пейджеров, которые использовали бойцы и командование «Хезболлы». Оказалось, что мобильные устройства были заминированы агентами израильской разведки «Моссад» и дистанционно подорваны. Операция по подготовке столь масштабной операции могла занять у Тель-Авива до 15 лет.

По последним данным, в результате детонации мобильных устройств 37 человек погибли, более 3000 ранены.