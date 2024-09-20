Посольство РФ направило ноту Эстонии

Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД страны из-за эксгумации останков красноармейцев из братской могилы в деревне Тсоору. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.

"Перенос останков наших соотечественников идет вразрез с взятыми на себя Таллином обязательствами по ст. 34 дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, в соответствии с положениями которой <...> государство должно с уважением относиться к местам погребения умерших в результате военных действий на его территории", - отмечается в нем.

Эксгумация останков погибших воинов возможна лишь в исключительных случаях и только после уведомления страны, в которой умершие были рождены, подчеркнули в посольстве, приведя список имен красноармейцев, которые были захоронены в Тсоору.

Дипмиссия также отметила, что происходящее особенно прискорбно на фоне чествования в Эстонии легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", которым на территории страны воздвигают памятники. Все это свидетельствует о стремлении Таллина пересмотреть итоги Второй мировой войны, подчеркивается в заявлении посольства.

18 сентября газета Postimees сообщила, что власти Эстонии приняли решение эксгумировать и перезахоронить останки из расположенной на территории деревни Тсоору братской могилы. Рядом с захоронением также стоял памятник воинам Советской армии, погибшим во Второй мировой войне.