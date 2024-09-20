Депутату Слуцкому не дали визу США

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что ему не дали визу в США, где пройдет 79-я сессия Генассамблеи ООН. Депутат, который входит в состав российской делегации, напомнил, что ему уже отказывали в визе ранее.

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«Из российской делегацию визу не получил только ваш покорный слуга. Наверное, за то, что часто выступает с реальной критикой Соединенных Штатов за их линию, в том числе и в том, что касается поддержки агрессивных действий Израиля в Ближневосточном регионе», — сказал парламентарий в эфире канала «Россия 24».

По словам Слуцкого, в прошлом году, как и в позапрошлом, он не получил американскую визу. До этого он участвовал в сессиях Генеральной ассамблеи ООН.

Сессия Генассамблеи началась ранее в сентябре, но ключевое ее событие — неделя высокого уровня, на которую съезжаются лидеры государств и министры различных стран. В этот период проходят дебаты, и в этом году они начинаются 24 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию. Его выступление запланировано на 28 сентября.