$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

Лавров: движение "Хезболлах" хотят спровоцировать для вмешательства США в войну

Движение "Хезболлах" ведет себя сдержанно, его хотят спровоцировать с целью вмешательства США в войну, эту опасность понимают в американской администрации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Лавров: движение "Хезболлах" хотят спровоцировать для вмешательства США в войну
© РИА Новости
"Считаю, что "Хезболлах" ведет себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она (организация - прим. ТАСС) обладает. Ее хотят спровоцировать с той же самой целью - сделать неизбежным вмешательство в войну Соединенных Штатов, - сказал Лавров, говоря о взрывах в Ливане. - Мне кажется, что эту опасность понимают в администрации [президента США] Джо Байдена. Конечно, хотим, чтобы большой войны не состоялось".

"Но самое главное на данном этапе, чтобы было полноценное прекращение огня в секторе Газа и вообще на палестинских территориях, срочное решение гуманитарных вопросов, возобновление помощи в нужных объемах. И обязательно в качестве третьего необходимого шага начало серьезного разговора о создании палестинского государства", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Без этого, указал Лавров, рецидивы вспышек насилия на Ближнем Востоке не прекратятся.

Политика
Джозеф Байден
Сергей Лавров
МИД России
Хезболла
Мнения
Москва
Россия
Ливан
Соединенные Штаты