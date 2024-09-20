Лавров: движение "Хезболлах" хотят спровоцировать для вмешательства США в войну

Движение "Хезболлах" ведет себя сдержанно, его хотят спровоцировать с целью вмешательства США в войну, эту опасность понимают в американской администрации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Считаю, что "Хезболлах" ведет себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она (организация - прим. ТАСС) обладает. Ее хотят спровоцировать с той же самой целью - сделать неизбежным вмешательство в войну Соединенных Штатов, - сказал Лавров, говоря о взрывах в Ливане. - Мне кажется, что эту опасность понимают в администрации [президента США] Джо Байдена. Конечно, хотим, чтобы большой войны не состоялось".

"Но самое главное на данном этапе, чтобы было полноценное прекращение огня в секторе Газа и вообще на палестинских территориях, срочное решение гуманитарных вопросов, возобновление помощи в нужных объемах. И обязательно в качестве третьего необходимого шага начало серьезного разговора о создании палестинского государства", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Без этого, указал Лавров, рецидивы вспышек насилия на Ближнем Востоке не прекратятся.