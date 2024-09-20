Лавров: Россия не хочет ядерной войны

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми разговоры о том, когда следует нажать на «красную кнопку», подчеркнув, что никто, включая Россию, не желает ядерного конфликта.

«Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди. Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на красную кнопку, несерьезно», – сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает ТАСС.

«Никто не хочет ядерной войны», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли Россия эскалации, Лавров ответил отрицательно, отметив, что политики на Западе «играют» и ведут себя так, будто у них менталитет ребенка.