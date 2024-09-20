Лавров пояснил слова Путина о поддержке Харрис

Президент России Владимир Путин ранее пошутил, говоря о "поддержке" кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Москва не проводит для себя никаких различий в отношении участников американской предвыборной гонки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Президент России Владимир Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегал к шуткам во время своих выступлений и интервью. Не вижу какой-либо разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период времени. Потому что там действует пресловутое глубинное государство", - сказал министр.

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Российский лидер ранее с иронией заявил, что Москва после того, как действующего главу государства Джо Байдена "сняли" с президентской гонки, поддерживает Харрис, претендующую на высший государственный пост от демократов. Путин при этом отметил, что "в конечном итоге выбор за американским народом". Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп позже выступил с утверждением, что его обидел этот комментарий.