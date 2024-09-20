Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин ответил на заявление Владимира Зеленского, пожелавшего поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году. Lenta.ru

«Мы сказали свое слово, назвали условия, их четко обозначил президент. Мы готовы к будущим переговорам, но когда будут приняты наши условия», — сказал депутат. Запад понимает, что только Москва может «диктовать условия в этом вопросе, подчеркнул Заварзин. RT на русском

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план Украины по основным пунктам готов на 90 процентов. Газета.Ru