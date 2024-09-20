Депутат Заварзин: переговоров на условиях Киева не будет
Россия уже сказала своё слово относительно возможных переговоров с Украиной, на условиях Киева они вестись не будут, заявил депутат Госдумы Виктор Заварзин.
Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Киев должен «максимально усилить Украину» и в этом году организовать «второй саммит мира», чтобы «поставить точку в этой войне».
«Мы сказали своё слово, назвали условия, их чётко обозначил президент. Мы готовы к будущим переговорам, но когда будут приняты наши условия», — сказал депутат «Ленте.ру».
Запад понимает, что только Москва может «диктовать условия в этом вопросе, подчеркнул Заварзин.
В июне российский президент Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.