Россия уже сказала своё слово относительно возможных переговоров с Украиной, на условиях Киева они вестись не будут, заявил депутат Госдумы Виктор Заварзин.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Киев должен «максимально усилить Украину» и в этом году организовать «второй саммит мира», чтобы «поставить точку в этой войне».

«Мы сказали своё слово, назвали условия, их чётко обозначил президент. Мы готовы к будущим переговорам, но когда будут приняты наши условия», — сказал депутат «Ленте.ру».

Запад понимает, что только Москва может «диктовать условия в этом вопросе, подчеркнул Заварзин.

В июне российский президент Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.