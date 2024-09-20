В КПРФ прокомментировали видео с депутатом и проституткой в Госдуме

В КПРФ заявили, что комментировать видео с депутатом, который пригласил проститутку в Госдуму, «бессмысленно», потому что в нем «нет фактуры». Об этом сообщает телеканал RTVI.

Депутат Госдумы Александр Ющенко, глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, отметил, что к деятельности партии случай отношения не имеет, и это всего лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов».

Парламентарий предположил, что на видео может быть не депутат Денис Парфенов, а кто угодно — даже Чубайс, потому что в партии «много рыжих».

20 сентября в сети появилась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на депутата Госдумы Дениса Парфенова, снятая в здании нижней палаты парламента.