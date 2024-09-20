Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подрывы устройств связи в Ливане 17 сентября являются широкомасштабной террористической кибератакой, от которой пострадали тысячи невинных людей, включая детей.

"Мы не могли не сказать на площадке нашего международного форума о происходящей эскалации на Ближнем Востоке, о нашей обеспокоенности ракетным ударом по Ливану и, конечно, не могли не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку с использованием бытовых средств коммуникации, проведенную на улицах городов Ливана, - атаку подлую, неизбирательную, от которой пострадали тысячи ни в чем неповинных людей, в том числе дети", - сказала Матвиенко на заключительном пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).