Специальная военная операция (СВО) имеет общемировое значение и отстаивает справедливый миропорядок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Лавров раскрыл значение СВО для формирования справедливого миропорядка. Он указал, что Организация Объединенных Наций (ООН) основывается на принципе суверенного равенства государств.

«Специальная военная операция имеет общемировое значение. Потому что она отстаивает многополярный миропорядок, где все без исключения страны равны», — подчеркнул министр.

Он добавил, что страны Запада не соблюдают принцип равенства.

Ранее Лавров констатировал конец гегемонии Запада. Он подчеркнул, что сейчас появляются контуры нового многополярного миропорядка.