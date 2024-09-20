Захарова русской пословицей описала женщин в ультралиберальной демократии

Женщины в ультралиберальной демократии выступают против многополярности и равенства, поскольку «в семье не без урода», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума. По мнению дипломата, помимо этого, представительницы движения также поддерживают пессимизацию женского вопроса в угоду гендерам, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы наверняка спросите: а как же те женщины, которые в ультралиберальной демократии, — они тоже есть — почему же они, будучи женщинами, выступают с совершенно противоположной позицией. Почему они не за многополярность? Почему они не за равенство? Почему они за пессимизацию женского вопроса в угоду гендерам? Я отвечу: в семье не без урода, — объяснила Захарова.

Представитель МИД также напомнила, что 24 июня было провозглашено Международным днем женщин в дипломатии. По ее словам, она согласна с мнением, что дипломатию нельзя делить на мужскую и женскую. Однако представительницы прекрасного пола могут привнести другой взгляд на урегулирование проблем или на вопросы международной повестки, добавила Захарова.

Ранее статс-секретарь — замминистра обороны России Анна Цивилева заявила, что женщины во все времена участвовали в защите интересов своей страны, а также оказывали поддержку мужчинам. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны женщины также сражались за Родину.