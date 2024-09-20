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Путин заявил о новом политическом оружии против России

Путин заявил о новом политическом оружии против России. Об этом он рассказал на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Ura.Ru

«Последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал Путин. ТАСС

Отмечается, что с докладами на встрече выступили помощник президента Владимир Мединский и глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. RT на русском

Путин заявил о новом политическом оружии против России
© РИА Новости
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