Другие страны используют искаженную трактовку истории для достижения политических целей в отношении России. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Совбезом, передает ТАСС.

Путин порассуждал о современной политике и искажении истории, заключив, что история часто используется как средство достижения определенных политических целей в отношении России.

«Делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны», — отметил российский президент во время дискуссии.

По мнению Путина, на сегодняшний день объективная трактовка истории касается не только научных кругов, но и властей, а также безопасности страны.