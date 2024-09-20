Вассерман о вторжении цыган в школу: в Госдуме анализируют такие случаи

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что в многонациональной стране всегда происходят конфликты, но обычно их удается разрешить до возникновения каких-либо последствий. Его слова приводит "Лента.ру". Таким образом Вассерман прокомментировал информацию о вторжении цыган в российскую школу в станице Тацинской Ростовской области с криками "хотим русской крови". "Эти и другие подобные случаи анализирует комитет Государственной Думы по просвещению. Я член этого комитета и, естественно, не могу в полной мере высказать свое личное мнение как раз потому, что оно сейчас только формируется. Еще далеко не все обстоятельства изучены достаточно подробно, чтобы высказаться однозначно", - пояснил депутат. 20 сентября группа цыган ворвалась в школу в станице Тацинская Ростовской области. Об этом сообщал Telegram-канал "Русская Община ZOV". Мать одного из школьников рассказала, что между учениками произошел конфликт, после чего один из них вернулся в школу с группой цыган. Они начали угрожать школьникам расправой. До этого "Коммерсантъ" писал, что в Новороссийске владельцы квартир в жилом комплексе бизнес-класса добились выселения семьи цыган, которые снимали там квартиру.