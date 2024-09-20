Захарова назвала единственный выход из тяжелой ситуации в Косово

Предложение Сербии, направленное на урегулирование ситуации с Косово, является единственным путем стабилизации обстановки вокруг спорного региона для Белграда, а Россия его поддерживает, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе IV Евразийского женского форума. News.ru

По словам Захаровой, Россия приветствует намерение повторно направить запрос на возвращение в Косово представителей силовых структур Сербии. RT на русском

Ранее Захарова заявила, что ответственность за разжигаемый Приштиной кризис в Косове и Метохии лежит на странах Запада. Lenta.ru