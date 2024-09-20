Предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести повторный референдум о статусе региона, абсурдно. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Это абсурдная постановка вопроса. Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для дискуссий или передачи кому-либо», — пояснил Песков. Газета.Ru

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его мнению, это нужно сделать, чтобы «подготовить честный референдум» о статусе Крыма и провести его через 20 лет. Ura.Ru