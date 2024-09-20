Захарова заявила о подготовке встречи глав МИД по Закавказью

Прорабатывается возможность проведения встречи министров иностранных дел в рамках региональной платформы "3+3", включающей Азербайджан, Армению, Грузию, а также Россию, Турцию и Иран, касающейся вопросов Южного Кавказа. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе IV Евразийского женского форума, пишет ТАСС.

"Могу утверждать, что такая встреча планируется в Анкаре", - отметила Захарова.

Она добавила, что точные даты встречи будут определены совместно странами по итогам достигнутых договоренностей.

Идея шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу была выдвинута в конце 2020 года лидерами Азербайджана и Турции, Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в дальнейшем получившая название "3+3". Россия и Иран поддержали эту инициативу, Армения также выразила желание участвовать в формате, в то время как Грузия решила не принимать в нем участие. Первое заседание консультативной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел прошло в Москве 10 декабря 2021 года. Последнее заседание на уровне глав внешнеполитических ведомств состоялось в Тегеране в октябре 2023 года.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности. Армянский премьер также подчеркнул, что Ереван заморозил отношения с организацией, поскольку она якобы создавала угрозу суверенитету государства.