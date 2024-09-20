Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила одобрение визиту делегации Совета старейшин Еревана в Донецкую и Луганскую народные республики. Она отметила его важность для укрепления российско-армянских отношений.

Москва приветствует визит делегации Совета старейшин Еревана в Донецкую и Луганскую народные республики, передает ТАСС.

Захарова заявила об этом на брифинге, прошедшем на полях IV Евразийского женского форума. Представитель ведомства отметила, что визит является важным вкладом в укрепление мира и уважение к правам человека. Она подчеркнула, что встреча представителей Армении с руководством новых российских регионов позволяет составить собственное впечатление о событиях украинского кризиса на фоне участившихся контактов армянских политиков с киевским режимом.

Дипломат отметила, что в поездке уделялось внимание сферам образования и культуры, обсуждалась защита традиционных ценностей и участие армянских молодежи в проектах на территории новых регионов. Захарова также выделила гуманитарную составляющую визита, включая передачу медикаментов и других необходимых материалов региональным медицинским учреждениям, что она назвала истинным духом российско-армянских отношений.

Делегация Совета старейшин города Еревана, возглавляемая лидером блока «Мать Армения» Андраником Теваняном, 16 сентября посетила ДНР с гуманитарным визитом, а позже прибыла в ЛНР.