Мир движется в сторону ужасов Третьей мировой войны, поделился с KP.RU председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов. Так он прокомментировал атаку «Моссада», в результате которой сдетонировали тысячи коммуникационных устройств в Ливане.

Что касается пейджинговой войны — это еще одно подтверждение человечеству, что мир сползает к ужасам Третьей мировой войны, которая, по сути дела, уже полыхает на планете. Миролюбивые силы должны как никогда сплотиться, объединиться и активнее бороться за мир, — подчеркнул Зюганов.

Он добавил, что происходящее сейчас — это не «пейджинговая война», а война, которая может войти в каждый дом, каждую семью и каждую страну, потому что мир лишается последних остатков безопасности, а цинизм и наглость операции «Моссада» можно сравнить с крупной диверсией против целых государств, народов и вообще всего человечества.