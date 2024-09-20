Зимнее перемирие в зоне боевых действий с Вооруженными силами Украины (ВСУ) едва ли возможно. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Газета.Ru

«Вооруженные силы Украины — они существуют ли? Или они уже превратились в смешанные подразделения НАТО, Евросоюза, США? Я не уверен, что это возможно. Может быть, на отдельных участках фронта будет что-то, но я не вижу пока каких-либо действий со стороны НАТО и США, которые являются заказчиком и основным бенефициаром данного столкновения», — высказался Колесник. Lenta.ru

Ранее агентство Bloomberg писало, что западные чиновники ищут возможные варианты перемирия в украинском конфликте, поскольку опасаются, что Украина не сможет сдерживать натиск Вооруженных сил РФ и защитить свою энергетическую систему ближайшей зимой. ТАСС