Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что воровство российских активов окончательно обнулит доверие международного сообщества к Евросоюзу. Газета.Ru

«Без преувеличения можно сказать, что эти факты масштабного воровства российских активов окончательно обнулят авторитет и доверие международного мирового сообщества к Евросоюзу, а сам Европейский союз будет таким образом отброшен на периферию всех мировых процессов», --сказала Захарова. ТАСС

Ранее первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз направил на закупку оружия для Украины €1,4 млрд, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Lenta.ru