Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» пройдет 26 сентября

Заседание Совета Безопасности ООН по взрывам на российских газопроводах "Северный поток" запланировано на 26 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

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Российская сторона намерена довести до конца расследование и приложит все усилия для этого, отметила она.

"Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того, чтобы правда стала достоянием общественности", - сказала дипломат.

Взрывы на "Северных потоках" произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщал, что Москва продолжает добиваться у Берлина прояснения всех деталей в деле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в версию немецких СМИ о "дайверах-любителях", взорвавших газопроводы, могут поверить только те, кто хочет выгородить власти Украины.