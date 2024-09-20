По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, идея министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН свидетельствует о невежестве в области истории Крыма, России и Украины. RT на русском

«Пану Сикорскому в перерывах между приступами русофобии было бы неплохо изучить историю. Тогда бы он мог вспомнить, что существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России. Решили разделить Польшу — и нет Польши», — сказал Константинов. Lenta.ru

«Так что это мы можем решать — не передать ли Польшу под мандатное управление ООН, а не лгун Сикорский учить нас честности. И до тех пор, пока поляки томятся под властью таких персонажей, было бы целесообразно передать эту страну под управление ООН — пока там не сформируется ответственная, честная власть», — добавил политик. ТАСС