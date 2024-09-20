Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в приграничье

Россия обладает прямыми данными о создании Вооруженными силами Украины концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение украинской армии было остановлено.

По словам официального представителя МИД России, российским правоохранительным органам продолжают поступать сведения о случаях насильственного вывоза на Украину не успевших эвакуироваться жители Курской области.

«Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза, в плен, в рабство?» - заметила дипломат.

По ее словам, также есть многочисленные сообщения свидетелей, собранные штабом Российского Красного Креста в Курске о том, что в российском приграничье созданы подобия концлагерей.

«[Туда] под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», - рассказала Захарова.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. А командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным «Абхаз» отметил, что в начале вторжения в Курскую область Киев отправлял в регион элитные подразделения, но сейчас насыщает этот участок подразделениями территориальной обороны, задача которых — закрепляться и замедлять продвижение российских войск.