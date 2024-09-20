Захарова предупредила Израиль и Ливан о катастрофе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти глубоко обеспокоены волнами взрывов в Ливане. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова назвала события в Ливане «беспрецедентными террористическими кибератаками». По ее словам, если Израиль начнет полномасштабную военную операцию в Ливане, это будет иметь катастрофические последствия для всего Ближнего Востока. Представитель МИД подчеркнула, что этого сценария необходимо избежать.

Захарова добавила, что российские власти призывают все стороны конфликта к «максимальной сдержанности» и прекращению боевых действий. Она заявила, что Москва готова работать вместе с региональными и международными партнерами над стабилизацией ситуации.

17 сентября пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» начали массово взрываться. Вторая волна взрывов 18 сентября затронула телефоны и другие устройства на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Жертвами атак стали более 20 человек, около четырех тысяч пострадали. 19 сентября Израиль нанес массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

В Ливане считают, что за атаками 17-18 сентября стоит Израиль. Израильские власти не стали комментировать произошедшее. Газета The New York Times рассказала, что сотрудники израильской разведки заложили в аккумуляторы устройств взрывчатку еще на стадии производства.