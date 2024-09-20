Захарова описала отношение Кишинева к Приднестровью

Кишинев рассматривает Приднестровье чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в Европейский союз. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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По ее словам, заявление президента Молдавии Майи Санду подтверждает, что Кишинев в погоне за «европейской мечтой», готов отказаться от урегулирования приднестровской проблемы. Она добавила, что решение этой проблемы не входит в число главных приоритетов правительства Молдавии, и Приднестровье рассматривается им чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в Евросоюз.

Ранее Санду заявила, что в случае, если споры с Приднестровьем решить не получится, Молдавия не будет откладывать интеграцию в Евросоюз «на десять или 20 лет». При этом сона сообщила о желании интегрироваться «всем вместе».