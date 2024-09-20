Захарова рассказала о препятствии для Молдавии на пути в ЕС

Власти Молдавии, целью которых является вступление страны в ЕС, рассматривают Приднестровье в качестве препятствия на пути евроинтеграции. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Приднестровье рассматривается молдавским руководством чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС», — подчеркнула она.

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По словам официального представителя МИД РФ, Молдавия, преследуя цели европейской интеграции государства, готова отказаться от урегулирования приднестровской проблемы.

16 сентября президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

Ранее в Приднестровье дали совет Молдавии.