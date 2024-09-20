Глава МИД Ирана выразил надежду на встречу с Лавровым

Новый глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил надежду на проведение переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе Генеральной ассамблеи ООН. Об этом агентсву Казем Джалали.

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«Надеюсь, что удастся организовать двустороннюю встречу», — сказал дипломат.

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Утверждается, что переговоры с Лавровым могут стать первой очной встречей двух министров. Аракчи был назначен на пост главы МИД Ирана при правительстве президента страны Масуда Пезешкиана в августе текущего года.

Ранее командующий Революционной гвардией Ирана Хосейн Салами заявил, что Израиль столкнется с сокрушительным ответом со стороны оси сопротивления.