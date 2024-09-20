Лавров заявил о готовности РФ отстаивать свои интересы в Арктике

Россия полностью готова отстаивать свои интересы в Арктике в военном, политическом и военно-техническом плане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для цикла документально-постановочных фильмов "Советский прорыв".

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"Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане", - сказал Лавров.

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Министр отметил, что все чаще на практике НАТО стал обращать "свои взоры на Арктический регион и заявлять о том, что ввиду географического расположения там тоже есть интересы Североатлантического альянса".

"Норвегия была членом НАТО с самого его создания, поэтому, мол, и нам надо здесь приглядывать за происходящим, - подчеркнул он. - Арктика - это не территория Североатлантического альянса".

"Это желание [НАТО] глобализироваться и легитимизироваться, самоутвердиться в качестве уже не североатлантического, а мирового жандарма распространяется и на Арктический регион", - добавил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание, что есть много неарктических государств, заинтересованных работать в Арктике.