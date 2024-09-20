Лавров заявил о готовности РФ отстаивать свои интересы в Арктике

Россия полностью готова отстаивать свои интересы в Арктике в военном, политическом и военно-техническом плане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для цикла документально-постановочных фильмов "Советский прорыв".
"Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане", - сказал Лавров.
Лавров заявил о конкуренции между США и Европой
Министр отметил, что все чаще на практике НАТО стал обращать "свои взоры на Арктический регион и заявлять о том, что ввиду географического расположения там тоже есть интересы Североатлантического альянса".
"Норвегия была членом НАТО с самого его создания, поэтому, мол, и нам надо здесь приглядывать за происходящим, - подчеркнул он. - Арктика - это не территория Североатлантического альянса".
"Это желание [НАТО] глобализироваться и легитимизироваться, самоутвердиться в качестве уже не североатлантического, а мирового жандарма распространяется и на Арктический регион", - добавил Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание, что есть много неарктических государств, заинтересованных работать в Арктике.
"Среди них есть наши близкие стратегические партнеры - КНР и Индия. С обеими сторонами у нас много проектов (в том числе совместных), создающих перспективу для трехстороннего сотрудничества, - указал министр. - Они предполагают развитие экономических связей, внедрение технологий в освоение арктического региона, производство СПГ, использование Северного морского пути и его модернизация для того, чтобы он стал еще более удобным маршрутом между Азией и Европой".