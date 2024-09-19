Путин рассказал о причине преимущества ВС России в зоне СВО

Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществе Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова пресс-служба Кремля.

По его словам, в производстве беспилотных летательных аппаратов используются передовые технологии и новые инженерные решения. Именно благодаря этому российские военные получают преимущество на поле боя. При этом Путин подчеркнул, что предприятия «народного [оборонно-промышленного комплекса] ОПК играют не менее значимую роль, чем крупные оборонные компании».

Алаудинов оценил положение ВСУ в Курской области

Российский лидер назвал тему производства БПЛА важной и востребованной. Он добавил, что за 2023 год ВС РФ получили около 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов.

«В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз», — отметил Путин.

Ранее 19 сентября Владимир Путин посетил площадку «Специального технологического центра» (СТЦ) по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников.