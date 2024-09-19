Матвиенко рассказала анекдот о пейджере после ЧП в Ливане

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме вспомнила анекдот о пейджере и поделилась им с главредом RT Маргаритой Симоньян. Видео опубликовала «Комсомольская правда».

Журналисты отметили, что тема взрывов пейджеров и других беспроводных гаджетов в Ливане и Сирии занимает первые страницы мировых СМИ, ее обсуждают на культурных и политических площадках.

Матвиенко рассказала свой любимый анекдот

«На секунду отвлеку. В интернете анекдот увидела. Жена на день рождения внезапно подарила мужу пейджер», — пошутила Матвиенко.

Симоньян поддержала ее шутку. Она предположила, что жена хотела на день рождения подарить супругу одеколон, но новости прочитала и подарила пейджер.

За кадром в зале раздался смех собравшихся в зале участников мероприятия.