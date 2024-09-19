Матвиенко рассказала свой любимый анекдот

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на полях IV Евразийского женского форума рассказала свой любимый анекдот про женщин. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Политик подчеркнула, что ей очень нравится этот анекдот. Она уточнила, что он характеризует многих женщин, раскрывает их натуру.

«Две женщины сидели вдвоем в тюрьме 10 лет. Так вышло, что освободились одновременно. Вышли за ворота. И проговорили еще 2 часа», — пошутила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда отметила, что в ходе форума обсуждаются не только женские проблемы, а вопросы, которые волнуют семьи, пожилых людей. Она добавила, что форум имеет гуманистический характер.