Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала один из любимых анекдотов во время выступления на Евразийском женском форуме, передает РИА Новости.

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«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», — сказала она.

Матвиенко назвала дикостью проблемы с выездом из Молдавии местного депутата

В ходе форума глава Совфеда рассказала присутствующим еще один анекдот на фоне обсуждения влияния гаджетов на детей.