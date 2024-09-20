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Матвиенко рассказала один из любимых анекдотов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала один из любимых анекдотов во время выступления на Евразийском женском форуме, передает РИА Новости.

Матвиенко рассказала один из любимых анекдотов
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», — сказала она.

Матвиенко назвала дикостью проблемы с выездом из Молдавии местного депутата

В ходе форума глава Совфеда рассказала присутствующим еще один анекдот на фоне обсуждения влияния гаджетов на детей.

«Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — поделилась она.
Политика
Валентина Матвиенко
Совет Федерации