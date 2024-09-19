Небензя: США воспринимают Совбез ООН как обузу

Соединенные Штаты воспринимают Совет Безопасности (СБ) ООН и многостороннюю дипломатию в целом как ненужную обузу. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Членам Совета просто необходимо проявить политическую волю и мужество и добиваться принятия решений о прекращении огня в Газе и мер по его соблюдению. Давить надо не столько на [палестинское движение] ХАМАС, сколько на наших американских коллег, по-прежнему воспринимающих Совет и в целом многостороннюю дипломатию как ненужную обузу, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Глава российского диппредставительства подчеркнул, что линия США "на отрицание авторитета СБ и ООН в целом не только не принесла никакой пользы в контексте урегулирования нынешнего конфликта, но и способствовала тому, что он продолжается уже год и рискует разрастись до полномасштабного регионального конфликта".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.