Иноагенты исключаются из кадрового резерва госструктур

Приобретение гражданином статуса иностранного агента влечет за собой его исключение из кадрового резерва федеральных государственных органов. Таким пунктом президент РФ Владимир Путин дополнил положение о кадровом резерве.

Указ главы государства предписывает пункт об условиях выбывания из кадрового резерва "дополнить подпунктом "м" следующего содержания: приобретение гражданином статуса иностранного агента".

Положение об исключении иностранных агентов из кадрового резерва уже содержалось в указе главы государства о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Нынешний указ развивает эту норму, исключая иноагентов и из ведомственных резервов.