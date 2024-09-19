Медведев объяснил идею по созданию открытой базы врагов России
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, для чего нужно создавать открытую базу врагов России. Об этом пишет РИА «Новости».
Политик пояснил, что инициатива не подразумевает участие государства, создание специального госреестра.
Предложение не предполагает в качестве цели уничтожение врагов страны, подчеркнул зампред Совбеза РФ. Медведев уточнил, что это своего рода общественная инициатива для того, чтобы запомнить призывавших к уничтожению России.
«Вовсе не обязательно, чтобы их [врагов России] покарать. Чтобы знать, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями. А некоторые из них должны быть преданы суду», — подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев предложил рассмотреть возможность создания открытой базы данных с информацией о лицах, представляющих угрозу для России. Также он заявил о необходимости «возмездия» за призывы западных политиков к ударам по объектам на российской территории.