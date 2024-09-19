Медведев объяснил идею по созданию открытой базы врагов России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, для чего нужно создавать открытую базу врагов России. Об этом пишет РИА «Новости».

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Политик пояснил, что инициатива не подразумевает участие государства, создание специального госреестра.

Предложение не предполагает в качестве цели уничтожение врагов страны, подчеркнул зампред Совбеза РФ. Медведев уточнил, что это своего рода общественная инициатива для того, чтобы запомнить призывавших к уничтожению России.

«Вовсе не обязательно, чтобы их [врагов России] покарать. Чтобы знать, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями. А некоторые из них должны быть преданы суду», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев предложил рассмотреть возможность создания открытой базы данных с информацией о лицах, представляющих угрозу для России. Также он заявил о необходимости «возмездия» за призывы западных политиков к ударам по объектам на российской территории.