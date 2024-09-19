Захарова: слова Пашиняна об угрозе от ОДКБ противоречат здравому смыслу

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе суверенитету республики со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противоречат здравому смыслу. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Мне кажется, они [заявления] противоречат здравому смыслу и реальности. Потому что если что-то тебе "угрожает", тем более национальной безопасности, тогда какой смысл говорить о том, что они [Армения] там [в ОДКБ] еще остаются», — заявила Захарова. Lenta.ru

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности. Армянский премьер также подчеркнул, что Ереван заморозил отношения с организацией, поскольку она якобы создавала угрозу суверенитету государства. Газета.Ru