Володин: призыв Европарламента к ударам по РФ ведет к мировой войне

Призыв Европарламента к ударам по РФ ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. ТАСС

«Вопросы к депутатам Европарламента: вы советовались со своими избирателями, прежде чем принимать это решение? Граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом? — поинтересовался Володин в личном Telegram-канале. Спикер нижней палаты парламента добавил, что «то, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. RT на русском

Ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Газета.Ru